◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝６月１１日、栗東トレセン２８年ぶりのドリームレースに２頭の精鋭で挑む。開業３０年目の宮徹調教師（６５）＝栗東＝は、これが２度目の宝塚記念参戦。前回はホウエイコスモス（１３着）の９８年だった（１０年コパノジングーは出走取消）。「全然、使ったことがなかった。当時はデビューして間もなかったね」と懐かしそうに振り返る。今年は春古馬３