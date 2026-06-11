◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの小島和哉投手が１１日、中日戦に先発し、５回２／３で９１球を投げて７安打１失点、７奪三振の内容で今季３勝目の権利を得て降板した。１点リードの６回２死で、この日本塁打を許している細川を迎えた場面での降板。小島は交代の判断には、マウンドを蹴るなど不満そうな表情を浮かべたが、降板後にはベンチでサブロー監督と話し込む