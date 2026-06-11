【新華社北京6月11日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は11日、日本国際貿易促進協会の会長で元衆議院議長の河野洋平氏の死去を受け、遺族に弔電を送り、哀悼の意を表した。王氏は次のように表明した。河野氏は中国人民の古くからの友人であり、良識を持ち、原則をわきまえ、責任感のある日本の政治家だった。30年以上前の内閣官房長官在任中に発表した「河野談話」は、正しい歴史認識を反映し、現在に