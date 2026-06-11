神奈川・相模原市の河川敷で11日、高校3年生の女子高校生（17）が死亡しているのが見つかった事件で、警察は、元交際相手で自称・塗装工の19歳の男を殺人の疑いで逮捕した。男は首を絞めて殺害したとみられていて、詳しいいきさつを調べている。「娘が帰ってこない」家族が通報…未明に河川敷で発見女子高校生が見つかった河川敷を捉えた防犯カメラ映像。午前2時18分頃、警察官が懐中電灯を照らし、現場へ向かっていた。そして、救