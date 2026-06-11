◇プロ野球セ・パ交流戦 楽天-巨人(11日、楽天モバイルパーク)巨人の田中将大投手が、古巣楽天で、今季ワーストとなる2回5失点で降板しました。移籍2年目で古巣楽天と初対決。初回いきなり4安打を浴び、4失点を喫すると、2回も2アウトから1、2塁のピンチを招き、4番のマッカスカー選手にタイムリーヒットを浴びました。田中投手は2回球数50球を要し、被安打6、2四球で今季ワーストの5失点。12球団勝利達成と日米通算204勝目とはな