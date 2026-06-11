フジテレビアナウンサーの上垣皓太朗がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜後7：00）で18日放送に登場する豪華アーティストが決定した。【動画】「尊すぎる」「もうこんなに大きく」きゃりーぱみゅぱみゅが公開したノリノリのわが子今年、メジャーデビュー25周年を迎えた音楽デュオ、コブクロが登場！インディーズ時代から数々の名曲を生み出し、日本の音楽シーンをけん引し続けるコブクロが７月22日にリリースする、36th