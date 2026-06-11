オリックスの助っ人、ルイス・ペルドモ投手（３３）が、１２日の“関西ダービー”阪神戦（京セラ）に来日初先発で挑む。昨季は「８回の男」としてリーグ２位タイの３５ホールドを挙げるも、今季は開幕から状態が上がらず、４月１９日に登録を抹消。首脳陣からの先発転向要請を了承し、２軍戦で調整していた。ペルドモは１１日に取材に応じ「とても興奮している。万全の準備で挑めると思っている。自分の強みである少ない球数