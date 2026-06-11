日本時間12日未明に開幕を迎えるFIFAワールドカップ。長友佑都選手（39）が闘魂鉢巻きに続いて、新たな勝負スタイルを披露しました。10日は久々のオフを過ごし、リラックスした状態で練習を再開した日本代表。別メニューの調整が続いていたキャプテンの遠藤航選手（33）も初めてスパイクを履いて練習に参加しました。チーム最年長の長友佑都選手は、日の丸が入ったヘアバンドを着けて練習を行うなど、本番に向け気合十分。そんな長