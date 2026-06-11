高知県東部、香南市にあるホテル敷地内に今月建てられた「日韓友好東洋平和」の記念碑が、除幕式からわずか4日後に撤去されることが決まった。 韓国メディアが、この碑は安重根（伊藤博文を暗殺した韓国の独立運動家）を追悼するものだと報道したため、日本ではSNSを中心に「テロリストを顕彰するのか」と激しい批判が巻き起こり、ホテル側が謝罪、撤去を決めた。 碑の設置を進めた地元の代表は「一部韓国メディアの報道が誤