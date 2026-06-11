【ソウル＝藤原聖大】韓国文化体育観光省は１１日、「ワンピース」など日本の人気漫画を無断で翻訳、公開していた韓国最大級の違法漫画共有サイトの運営者の日本人の男（３７）が日韓犯罪人引き渡し条約に基づき、韓国側に引き渡されたと発表した。２００２年の同条約締結後、日本人容疑者が韓国側に引き渡されるのは初めて。発表によると、男は１５〜２２年、「スラムダンク」や「名探偵コナン」など人気漫画約１４００点を違