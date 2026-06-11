俳優の奈緒（３１）が１１日、都内で行われた映画「死ねばいいのに」（７月３日公開）の完成披露上映会に小説家・京極夏彦氏らと出席した。亜佐美という一人の女性の死を巡り、奈緒演じる映子が生前、亜佐美と付き合いのあった人々のもとを訪ねて行く異色のミステリー。作品名が強烈なだけに、奈緒は「皆さんからどんな感想がいただけるのか、本当にドキドキしている」と緊張の面持ち。完成した作品を見た京極氏は「僕が書い