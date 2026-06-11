奈緒（31）が11日、東京・テアトル新宿で行われた主演映画「死ねばいいのに」（金井純一監督、7月3日公開）完成披露上映会に登壇。原作の作家・京極夏彦氏（63）が「変なタイトルでごめんなさい。小説としては良かったんですけど、拡散、宣伝が難しい。大きなハンディキャップを背負わせる。全て私の責任。申し訳ありません」と“公開謝罪”すると、同氏と顔を見合わせて笑み。一方で、映画について「良いです。いたく感心した次第