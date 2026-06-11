スペイン・バルセロナにあるサグラダ・ファミリア。そのメインタワー「イエスの塔」が完成し、式典が行われました。先端には巨大な十字架が据えられ、高さは172.5メートル。世界で最も高い教会となりました。この瞬間を迎えるのにかかった歳月は、実に140年以上。建設が始まったのは1882年。サグラダ・ファミリアは資金難や設計図の焼失などで、幾度となく工事が止まる苦難の歴史をたどってきました。当初、資金は寄付だけで、少し