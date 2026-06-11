ボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。76歳だった。11日に所属事務所が発表した。近親者のみで葬儀・告別式が執り行われ、お別れの会などは未定。◇◇◇ガッツ石松さんは生前の04年11月に、自身の墓を建立していた。故郷の栃木・鹿沼市「さつき霊園」にあり、黒い墓石に金字で「ガッツ家之墓」と彫られている