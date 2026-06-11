夏のレジャーシーズンを前に、新潟市で水の事故を想定した訓練が行われました。11日は、普段あまり目にしない特殊な道具も使われました。「ただいまから水難救助訓練を実施します。よし」訓練を行ったのは、新潟市南消防署の救助隊11人です。11日は、川で人が溺れた想定で行われ、救助の手順や道具の使い方を確認しました。道具の中には特殊なものも…＜記者リポート＞「こちらの『救命索発射銃』ですが、岸から