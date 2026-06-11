北中米W杯の開幕を間近に控えたアメリカ・ニューヨークで、フットボーラーの名を冠した道が出現した。このたびマンハッタンの中心部に「ティエリ・アンリ通りが誕生したと『FOX Sports』や『THE Sun』が伝えた。それはアメリカ人ではなく、元フランス代表FWティエリ・アンリ氏だ。アンリ氏はアーセナル、バルセロナなどで活躍したのち、キャリアの晩年にニューヨーク・レッドブルズでプレイしたことがある。除幕式にはニューヨーク