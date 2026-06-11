2026W杯北中米大会の開幕が近づいているが、今大会は北中米の人々にどのような影響を与えるのだろうか。アメリカの調査会社『Nielsen』は、ここ5年で北中米のサッカーファンが10.5%増加したと伝えていて、今回のW杯でさらに急増するのではと注目している。メキシコは元よりサッカー人気が高い国で、同社の調査ではメキシコ人の間では国内最多63%のファン層を誇る。そこからバスケットボール（47%）、アメフト（43%）、野球（37%）