イングランド代表を率いるトーマス・トゥヘルが、ワールドカップ開幕を前に異例とも言えるチーム運営を行っているようだ。これまで代表合宿では制限されることが多かった選手の家族やパートナーの訪問を認め、選手たちがリラックスした状態で大会に臨める環境づくりを進めていると『The Sun』が報じた。現在、イングランド代表はアメリカ・フロリダ州ウェストパームビーチを拠点に調整を続けている。従来であれば大会直前のキャン