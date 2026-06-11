北中米W杯で審判を務めるはずだったソマリア人審判員のオマル・アルタン氏は、アメリカへの入国を拒否され帰国することになってしまった。アルタン氏は有効な書類を保持していたとされるが、マイアミ国際空港で強制的に送還されることになった。理由は明らかとなっていないが、ソマリアはドナルド・トランプ大統領が導入した入国制限リストに載っている国の1つだった。FIFAはビザの審査を含む入国手続きには関与できないこと、ビザ