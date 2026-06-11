米沢市によりますと、きょう午後４時５０分ごろ、山形県米沢市太田町五丁目でクマ１頭が目撃されました。 クマの体長はおよそ１メートルとみられています。 現場は近くには住宅地や米沢興譲館高校もあり、市が注意を呼びかけています。