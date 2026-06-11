鹿児島の夏の風物詩「錦江湾横断遠泳」。鹿児島市立清水小学校の遠泳は72回目を迎える伝統行事です。約4.2キロメートルの横断。子どもたちにとって簡単な挑戦ではありません。思うよう泳ぐことができず・・・（吉松俊さん）「悔しい…。泳ぐのが上手くなって頑張りたい」涙を流す子も。子どもたちの挑戦を支えるのは、先生や保護者など。地域が一体となって背中を押します。子どもたちのひと夏の挑戦を追いま