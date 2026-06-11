H3ロケット6号機が12日種子島宇宙センターから打ち上げられる予定です。まもなく機体移動が行われ6号機の機体が姿を現します。種子島から中継です。H3ロケット6号機は私の後ろ4キロ先にある大型ロケット組み立て棟の中にありまして、このあと約1時間後に発射台に移されます。6号機の打ち上げは「天候悪化が予想される」として延期していましたが、現在の天候は支障はないということです。これまでのH3ロケットの機体は