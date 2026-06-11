大会終盤を迎えている県高総体です。 7日目の11日、サッカー男子の準決勝2試合が行われました。 2大会ぶりの優勝を狙う国見と6大会ぶりの決勝進出を目指す創成館の準決勝第1試合。 ※詳しくは動画をご覧ください