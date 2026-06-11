南野の存在を鈴木は「改めて素晴らしい選手がチームに入ってくれたなと思います」と語った(C)Etsuko MOTOKAWA現地時間6月14日の北中米ワールドカップ（W杯）まであと4日。8日からベースキャンプ地・ナッシュビル入りしている日本代表にとって、10〜12日の3日間はまさに最終的な仕上げの段階と言っていい。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタックを見る今のところ、ケガ人を抱えているの