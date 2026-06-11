100日後に開幕するアジア大会。そんな大舞台への切符をかけた、陸上の日本選手権にも注目です。6月11日、選手たちが続々と愛知へ入り前日練習を行いました。 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 日本人初の100メートル9秒台を出した、桐生祥秀選手(30)。100メートルの現・日