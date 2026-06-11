北中米3カ国（アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ）で共催されるFIFAワールドカップ2026は、現地時間11日に開幕する。オープニングマッチを飾るのは、共催国の1つであるメキシコ代表と、母国開催だった2010年大会以来の出場を決めた南アフリカ代表だ。『アス』メキシコ版は10日、開幕戦の前日会見に出席したメキシコ代表のハビエル・アギーレ監督の声を伝えた。グループAに入ったメキシコ代表は、南アフリカ代表、韓国代表、チ