オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、GKバルト・フェルブルッヘンのコンディションについて言及した。10日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026のグループステージ初戦で日本代表と対戦するオランダ代表。8日には本大会前最後のテストマッチとしてニューヨークでウズベキスタン代表と対戦し、コーディ・ガクポのPKによる2ゴールで2−1の勝利を収めてい