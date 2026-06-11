「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ【最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式】」が１１日、東京・ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで行われ、秋元康氏プロデュースの昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ−ＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩ」の「僕らの口笛」が最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に輝いた。ノミネート５作品の中から受賞が決まると１２人は肩を寄せ合って大歓喜。プレゼンターを務めた堺正章（７９）から受賞盾「ルビー