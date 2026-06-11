フライブルクは11日、アンデルレヒトから日本代表FW後藤啓介を獲得したことを発表した。クラブは契約期間などを明かしていないものの、ジャーナリストのサシャ・タヴォリエリ氏は1100万ユーロ（約20億円）の移籍金と伝えている。現在21歳の後藤はジュビロ磐田の下部組織で2022年7月にトップチームデビュー。その後、2023シーズンに正式にトップチームへの昇格を果たすと、2024年1月にアンデルレヒトへの期限付き移籍が決定。同