◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽準々決勝国学院大３―２富士大（１１日・神宮）国学院大（東都大学）が富士大（北東北大学）に逆転勝ちし、２度目の出場で初めての準決勝進出を果たした。１―２で迎えた８回裏。１死一塁から打席に入ったのは、リーグ戦で最多の５本塁打を放った４番・石野蓮授左翼手（３年＝報徳学園）だった。富士大の２番手・古堅鈴之輔投手（３年＝読谷）が投じたボールをフル