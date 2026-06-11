性風俗店に20代女性を紹介したとして、警視庁と千葉県警の合同捜査本部は11日、職業安定法違反の疑いで、国内最大級の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のナンバー2で統括役の榎本悠人容疑者（35）を逮捕した。