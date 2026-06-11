川口オートのスポーツニッポン新聞社杯「G2川口記念」は2日目を迎えた。9Rで中村雅人（45＝川口）が“プロ技”を披露した。9Rへの出走は初日と同じ。序盤は後方にいたが、じっくりと位置を上げ、4周目で小椋華恋をかわして先頭へ。そのまま押し切った。計時された競走タイムに驚き。初日（1着）と全く同じ「3.410」。ちなみに試走タイムも「3.31」と同じ。この再現性の高さこそが中村の真骨頂。強さの秘密を見た思いだ。