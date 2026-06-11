◆ファーム・リーグ巨人４―１西武（１１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の育成３年目・園田純規投手（２０）が７回１失点の好投で４勝目を挙げた。５回に先頭の蛭間にソロ本塁打を浴びたが、散発４安打で７奪三振。「同点に追いつかれるホームランの１点が悔やまれる一球でしたが、甲斐さんのリードのおかげで試合を作ることができました。この内容を継続していきたいです」とコメントした。