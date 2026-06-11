ボートレース福岡のＧIII「オールレディース・ＬＯＶＥＦＭ福岡なでしこカップ」が１２日、開幕する。今節は施設工事などによる中断で、約１か月のぶりの開催。前検日（１１日）は気温が上がり、前節の最終日を比べると１０度近くも差があった。魚谷香織（４１＝福岡）がエンジン抽選で引き当てた７２号機は近況いずれも中堅上位レベルに動いており素性はいい部類。ただ、特訓では他の選手同様に起こしの鈍さが気になった