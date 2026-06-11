昭和歌謡グループ「ＳＨＯＷ―ＷＡ」が１１日、東京・台場のＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙ（ＴＯＫＹＯ）で行われた「ＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６演歌・歌謡曲ＬＩＶＥ」の最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞授賞式に登場。開演前に囲み取材に応じた。ＳＨＯＷ―ＷＡは、昨年は「君の王子様」で、今年は「外せないピンキーリング」で同賞にノミネートされた。寺田真二郎（４３）は「昨年悔しい思いをしたので、今年