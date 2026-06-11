岐阜競輪のＧ３「第３回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が１１日、開幕した。原田研太朗（３５＝徳島）は２着で一次予選をクリアした。レースは一瞬の判断が命取りになる。「とりあえず行ったれ！」。その言葉だけを聞けば?ダメ元?のように受け取られるかもしれないが、腹をくくった走りは結果的に吉と出た。初日３Ｒはバック１４本を誇る地元の棚瀬義大に笠松信幸―松岡健介の中近ラインが本線。「最近は