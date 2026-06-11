5月13日に自身初となるアルバム『陽動』をリリースした、お笑い芸人の友田オレさんにインタビュー。歌ネタを得意とする友田さんが、本格的な音楽アルバムを手がけるに至った経緯を聞いた。自分で聴く時も、気取ってない歌詞が好き2025年、当時23歳で史上最年少の『R-1グランプリ（以下R-1）』王者に輝き、お笑い界に鮮烈な印象を残した友田オレさん。『R-1』決勝でも披露した「ないないなないなない音頭」や演歌の大御所風キャラク