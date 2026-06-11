10日、サッカーJ3松本山雅FCの村越凱光選手が企画したサッカーイベントが開かれました。子どもたちは、サッカーを思う存分楽しみました。松本山雅FC村越凱光選手「こんにちは」子どもたち「こんにちは～」松本山雅FC村越凱光選手「いや（声）小さい。こんにちは」子どもたち「こんにちは～」松本山雅FC村越凱光選手「素晴らしい。楽しみましょう」松本山雅FCの村越凱光選手24歳。初めて企画し