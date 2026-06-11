東京ばな奈とディズニーが贈る人気シリーズ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から、『トイ・ストーリー5』公開を記念した新商品『トイ・ストーリー／ショコラサンド「見ぃつけたっ」』が登場します。サクサク食感のラングドシャクッキーとバナナミルクシェイク味のショコラを組み合わせた、見た目も味わいも楽しめるスイーツです。さらに、おもちゃたちがデザインされ