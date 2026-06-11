東京・原宿署でカメラが捉えたのは、顔を手で隠す男。詐欺グループの指示役とみられています。逮捕されたのは横山英太郎容疑者（30）ら6人。横山容疑者らは、必要のない工事を持ちかける詐欺グループで、「マッハ電気修理」と名乗っていました。警視庁によりますと2025年、この詐欺グループは室内照明の不具合を訴える都内の男性の家に行き、「ブレーカーが原因ですね。今すぐ交換しないと漏電したりして火事になります」と話した