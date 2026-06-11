オランダとベルギー公式訪問を前に、記者会見される天皇陛下＝11日午後、宮殿・石橋の間（代表撮影）天皇陛下は11日、13日から始まるオランダとベルギー公式訪問を前に皇居・宮殿「石橋の間」で記者会見された。「両国との間に培われてきた交流の歴史に思いを巡らせたい」とし、「両国の人々との友好関係がさらに深まる機会になればと思う」と語った。第2次大戦では両国と敵対し、旧日本軍がオランダの植民地だったインドネシ