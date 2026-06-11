◇女子ゴルフツアー宮里藍サントリー・レディース第1日（2026年6月11日兵庫県六甲国際GC＝6619ヤード、パー72）14歳のアマチュア金瑞娥（韓国）が9バーディー、ボギーなしの63をマークし、単独首位で発進した。9アンダーでホールアウトした金瑞娥は「目標は4アンダーだった。自分でも予想していないスコアだったので、よくできたと思う」と顔を綻ばせた。14歳とは思えない豪快なゴルフで度肝を抜いた。1メートル71の