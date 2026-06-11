強いフィジカルと土壇場での勝負強さでワールドカップの切符を獲得したスウェーデン。取材班は、その“強さの秘密”を探りました。まず飛び込んできたのは、街の至る所に広がる豊かな水辺。北欧の寒い国という印象がありますが、水着を着て水遊びをしている子供と大人の姿もあり、犬も水に入って泳いでいました。まだ涼しさが残るこの日、水温は17度ほど。それでも地元の人は「免疫力や健康に良いと思うんだ。精神的に強いんじゃな