小学校低学年のときに見知らぬ男性からお尻を触られ、小学校高学年のときには義父が布団に入ってきた。そんな凄惨な性被害のトラウマを抱えた漫画家・魚田コットンさん( @33kossan33 )のコミックエッセイ「スカートの呪いが解けるまで」が話題だ。結婚や出産を経て、一見すると呪縛から解放されたように見える魚田さん。しかし、未だに男性からの性的な視線には敏感で、本書では「自分の子どもにはスカートをはかせたくない」とい