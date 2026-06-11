思春期に膝が痛くなる「成長痛」を経験した人は多いのではないでしょうか。そんな“成長痛”をテーマにした漫画『男子たちの成長痛』（作：コンテくん）がSNSで話題を集めています。【漫画】『男子たちの成長痛』（全編を読む）それは作者が高校生だった頃のこと、同級生たちの「最近ヒザ痛いんだよなぁ…」「あ、お前も成長痛きたか〜」といった会話を耳にしました。周囲が成長痛の話で盛り上がるなか、作者は「成長痛とは無縁の