声優や演出家として活動する伊藤マサミさんは6月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。一部SNSで拡散されていた女性とのトラブルに関する投稿を受け、謝罪文を公表しました。【投稿】伊藤マサミ、謝罪文全文「全て私の無責任な行動」と謝罪伊藤さんは「私、伊藤マサミに関してのSNS（X旧Twitter）における投稿について」と題した謝罪文の画像を掲載。「この度は私の不適切な行動により皆様に多大なるご迷惑、ご心配をおかけしてしま