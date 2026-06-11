復活の「テラノ」が示す 日産の新たなNEV戦略とは2026年4月26日、日産は中国で開催された「北京モーターショー2026」において、「テラノPHEVコンセプト」と「アーバンSUV PHEVコンセプト」の2台を世界初公開しました。なかでも日本のクルマ好きの間で話題となったのが、「テラノ」という懐かしいネーミングの復活です。1980年代から1990年代に本格SUVとして一世風靡した車名だけに、驚きと懐かしさを感じた人も多かったことで