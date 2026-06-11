ナフサ由来の製品の供給が不安定な中、医療の現場にもさまざまな影響が出ています。薬局では薬を入れる容器や袋の入荷が遅れていて、患者への影響が最小限になるようさまざまな工夫をして対応に当たっています。 【写真を見る】医療の現場にもさまざまな影響がナフサ由来製品の供給不安に医療現場は「不安はあるけど冷静に」受け止め【岡山】 （あかりファーマシー岩野寛樹代表取締役）「全部プラスチック製品な