女子中学生ら2人が亡くなった水難事故から、きょう（11日）で1年です。痛ましい事故をなくしたいと、岡山県警と岡山河川事務所による水難救助訓練が、旭川の河川敷で行われました。 【写真を見る】川遊びをしていた男性2人が流された想定で水難救助訓練岡山県警と岡山河川事務所 （訓練音声）「中州に要救助者発見。至急、救助に迎え」 警察官や岡山河川事務所の職員約50人が参加しました。 訓練は、上流で川遊びをしてい