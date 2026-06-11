LINEスタンプで人気のキャラクター“うさまる”を題材にした「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」が、6月19日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。【写真】うさこも登場！キュートなオリジナルグッズ一覧■限定描き下ろしイラストを使用今回発売される「フリューくじ うさまる PUKA PUKA Shabon」は、シャボン玉をモチーフに限定描き下ろしイラストを使用した、全8等級＋ラストゲット賞から成るハズ